Slotpleidooien afgerond in rechtszaak Johnny Depp vs Amber Heard: “Geef meneer Depp zijn leven terug”

CelebritiesOp donderdag werden de laatste getuigen opgeroepen in het proces tussen Johnny Depp (58) en Amber Heard (36). Vrijdag kregen de advocaten van beide partijen dan weer de kans om de jury nog een laatste keer toe te spreken. Ondertussen zijn de slotpleidooien afgerond. Nu is het aan de jury om te delibereren. Komen ze vandaag al tot een beslissing of pikken ze de draad volgende week weer op?

Voor de advocaten van zowel Johnny Depp als Amber Heard aan hun slotpleidooi mogen beginnen, spreekt rechter Penney Azcarate de jury toe. Ze legt de juryleden uit met welke zaken ze rekening moeten houden bij het maken van hun beslissing.

Team Depp: “Geef meneer Depp zijn leven terug”

Camille Vasquez, de advocaat van Johnny Depp, krijgt als eerste het woord. Ze vertelt dat het vandaag exact zes jaar geleden is dat Amber Heard haar contactverbod tegen de acteur heeft aangevraagd. “ We vragen u om meneer Depp zijn leven terug te geven. We vragen u om mevrouw Heard verantwoordelijk te houden voor haar leugens.” Ze vervolgt: “Wat op het spel staat in dit proces is reputatie van een man. Eigenlijk is het zelfs meer dan dat, wat eigenlijk is het zijn leven dat op het spel staat.”

Volledig scherm Camille Vasquez, de advocate van Johnny Depp, tijdens haar slotpleidooi in de rechtbank. © REUTERS

De advocate van Johnny Depp, Camille Vasquez, zegt dat, hoewel Amber Heards opiniestuk de naam van de acteur niet vermeldde, het duidelijk naar hem verwees. “Er is een misbruiker in deze rechtszaal, maar het is niet de heer Depp. En er is een slachtoffer van huiselijk geweld in deze rechtszaal, maar het is niet mevrouw Heard”, zegt ze. “Het bewijsmateriaal heeft aangetoond dat mevrouw Heard de misbruiker is en de heer Depp het slachtoffer.”

Ze beschrijft Heard als iemand die “wanhopig op zoek is naar aandacht en goedkeuring”. Hoewel getuigen hebben gezegd dat de actrice “aangenaam, zelfs charmant” kan zijn, kan ze ook “ongelooflijk agressief, gewelddadig en wreed zijn”, zegt mevrouw Vasquez.

Voldoende bewijsmateriaal

Volgens Camille Vasquez is er ook voldoende bewijsmateriaal dat in het voordeel van Johnny Depp spreekt. Zo zijn er audio-opnames waarin Amber Heard toegeeft “dat ze gewelddadig was tegen meneer Depp”. “Het spijt me dat ik je heb geslagen... het was gewoon een reactie op mijn voet”, is er vervolgens te horen in een audiofragment. “Dit is de echte mevrouw Heard”, aldus Vasquez. Camille Vasquez vertelt dat Depp in geen enkele opname toegeeft dat hij Heard geslagen. heeft. “Omdat ze niet bestaan. Het is niet gebeurd.” Vervolgens zegt ze dat het verhaal van Amber Heard “gebaseerd is op leugens”.

Ben Chew, een andere advocaat van Johnny Depp, neemt vervolgens het woord over. “Jullie hebben nu de echte Amber Heard leren kennen. We hebben jullie aan het begin van dit proces ook verteld dat jullie de echte Johnny Depp gaan leren kennen. Niet de vele personages die je hem hebt zien spelen, maar de man zelf.”

Volledig scherm Ben Chew, één van de advocaten van Johnny Depp. Ook hij kwam vandaag nogmaals aan het woord. © AFP

Chew vertelt onder meer dat Depp veertien jaar samen was met Vanessa Paradis en dat ze samen twee kinderen hebben. “Voor Amber Heard heeft geen enkele vrouw ooit beweerd dat meneer Depp zich agressief gedragen heeft, in zijn 58 jaar. En ook na de valse verklaring van mevrouw Heard is er geen enkele andere vrouw naar voren gekomen.”

Vervolgens heeft de advocaat het over de getuigenis van Kate Moss. Hij omschrijft het Britse model als een “iemand die op haar privacy gesteld is”. Moss getuigde eerder deze week in de rechtszaak. Het model verklaarde dat Johnny Depp uitging haar nooit van een trap geduwd heeft of zich gewelddadig heeft gedragen.

Herbekijk hier: de getuigenis van Kate Moss in de rechtbank.

Chew gaat verder met te zeggen dat Depp “geen heilige” is en nooit heeft beweerd dat te zijn. “Hij heeft fouten gemaakt in zijn leven. Ja, hij heeft geworsteld met drugs en alcohol, maar dat heb je hem nooit horen ontkennen. “Hij is geeft zijn fouten toe, maar hij is geen misbruiker, zoals mevrouw Heard beweert. Hij verdient het niet dat zijn leven werd vernietigd door een gemene leugen.”

Volgens Depps advocate is de naam van de acteur voorgoed beschadigd door deze “afschuwelijke en valse beschuldigingen”. Maar volgens Ben Chew draait deze rechtszaak over het vertellen van de waarheid en ontdekken wat er precies gebeurd is. “We willen niet alleen rijn reputatie herstellen. We willen ook de kinderen van meneer Depp, Lily-Rose en Jack, laten zien dat de waarheid de moeite waard is om voor te vechten.” Hij zegt dat Depp deze “vreselijke” verhalen al zes jaar met zich meedraagt. ‘Hij heeft je de waarheid verteld, zelfs wanneer die bij momenten behoorlijk beschamend was.” Meneer Chew eindigt door te zeggen: “We smeken u om hem zijn naam, zijn reputatie en zijn carrière terug te geven.”

Team Heard: “Als hij haar één keer heeft misbruikt, wint Amber”

Vervolgens is het de beurt aan de advocaten van Amber Heard. Ben Rottenborn neemt als eerste het woord. De advocaat vraagt ​​de juryleden om “na te denken over de boodschap” die Depp en zijn advocaten naar Heard sturen “en bij uitbreiding aan elk slachtoffer van huiselijk geweld wereldwijd”. “Als je geen foto’s hebt gemaakt, is het niet gebeurd .” Hij vervolgt: “Als je foto’s hebt gemaakt, zijn ze nep. Als je het niet aan je vrienden hebt verteld, lieg je. En als je het wel aan je vrienden hebt verteld, maken ze deel uit van het complot. Als je geen medische behandeling zocht, was je niet gewond. Als je medische hulp zocht, ben je gek. En als je uiteindelijk tot de conclusie komt dat genoeg genoeg is, ben je een geldwolf.”

Ben Rottenborn zegt dat deze rechtszaak “niet gaat over wie de betere echtgenoot is”. Hij herinnert de jury vervolgens aan een getuigenis van een relatietherapeut. De getuige in kwestie heeft gezegd dat het paar zich schuldig heeft gemaakt aan “wederzijds misbruik”. “Eén keer, dames en heren. Eén keer. Als hij haar één keer heeft misbruikt, wint Amber.” In een ander bericht staat er dan weer het volgende: “Laten we haar verdrinken voordat we haar verbranden!!!” Rottenborn: “Dit is de echte Johnny Depp.”

Laatste kans

“Hij heeft zijn kans gehad”, zegt Rottenborn. “Dames en heren, het is tijd om meneer Depp te vertellen dat dit zijn laatste kans was. Zeg hem dat hij verder moet met zijn leven. Zeg hem dat hij Amber verder moet laten gaan met het hare.”

Ben Rottenborn geeft vervolgens de fakkel door aan Elaine Bredehoft, een andere advocaat van Amber Heard. De vrouw zegt dat dit proces de jury en de rechtbank zo’n zes weken heeft gekost? “Waarvoor? Voor niets. Alleen om Amber nog maar eens op stang te jagen. Dat is psychologische mishandeling. Dit is al de derde keer dat hij haar dit aandoet.” Ze vervolgt: “Dus we vechten terug. Ze heeft eindelijk ‘genoeg’ gezegd. We vragen jullie om deze man eindelijk verantwoordelijk te houden voor zijn daden.” Bredehoft stelt dat Johnny Depp het leven van Amber Heard “tot een ware hel” heeft gemaakt. “We willen Amber rust geven zodat ze verder kan met haar leven en haar kind kan opvoeden.”

Na een lunchpauze van ongeveer een uur kwamen beide partijen nog een laatste keer aan het woord. Het juridische team van Johnny Depp had nog 39 minuten op de teller staan. De advocaten van Amber Heard moeten het doen met maar zes minuten.

Web van leugens

Camille Vasquez, advocate van Johnny Depp, spreekt de jury voor een tweede keer toe. “Mevrouw Heard heeft tegen jullie gelogen”, zegt ze. “Het is tijd dat er een einde komt aan haar leugens.” Volgens Depps advocate heeft Amber Heard al te vaak gelegen. “Dus toen meneer Depp uiteindelijk besloot te vechten, om zijn naam te zuiveren, heeft mevrouw Heard alleen nog maar meer verhalen over misbruik verzonnen.” Vasquez zegt dat het verhaal van Heard maar blijft veranderen en dat ze “geen verantwoordelijkheid neemt voor wat ze gedaan heeft”. Ze vervolgt: “Je hebt haar acteerwerk op de tribune gezien. De tijd is gekomen dat er een einde komt aan die leugens.”

De advocaat van Johnny Depp, Camille Vasquez, omschrijft de getuigenis van Heard als “ongelooflijk dramatisch” en “over the top” en zegt opnieuw dat dit een “show” was. De advocate van de acteur haalt ook nog kort het sms-verkeer van de acteur aan. Volgens haar heeft Depp inderdaad “een unieke schrijfstijl”. “Hij gebruikt woorden die ik niet gebruik en jij waarschijnlijk ook niet.” Vasquez zegt dat Depp inderdaad een “duister gevoel voor humor”. “Het is niet iedereen zijn ding, maar het is wie hij is... het gebruik van grof taalgebruik en kleurrijke humor betekent niet dat je een gewelddadige misbruiker bent.”