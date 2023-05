Slimme zet of pure geldnood? 30 jaar na ‘Baywatch’ trekt Pamela Anderson haar rode badpak weer aan

Celebrities “Het is echt shockerend om te horen dat je voorbij je uiterste verkoopda­tum bent”: Pierce Brosnan viert 70ste verjaardag

Hij kroop vier keer in de huid van James Bond, tot hij koudweg werd afgedankt wegens z'n leeftijd. Maar kijk: meer dan twintig jaar later is Pierce Brosnan - die dinsdag 70 jaar wordt - nog altijd actief in de filmwereld. Ter ere van die mijlpaal duiken we in het woelige verleden van de Ier, die niet alleen z'n eerste vrouw zag bezwijken aan kanker, maar ook twee zoons zag worstelen met verslavingen. “Hij weet hoe hij eruit moet komen. Hij wil het alleen niet.”