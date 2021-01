Slechte reviews, opnieuw single en in de greep van de drank: Ben Affleck worstelt met zijn positie in Hollywood

Zijn debuutfilm ‘Good Will Hunting’ was meteen een schot in de roos. De prent leverde hem in de jaren ‘80 al een Oscar voor ‘Beste Screenwriter’ op. In de jaren die daarop volgden leek het hem voor de wind te gaan. Hij was naast Bruce Willis te zien in de kaskraker ‘Armageddon’ en kreeg ook een rol in het populaire ‘Shakespeare In Love’. In 2012 won hij alweer een Oscar voor zijn rol in ‘Argo’. Maar daarna liep het mis.