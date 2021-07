Slecht nieuws voor Ed Sheeran: zanger moet voor een tweede keer in quarantaine

Enkele weken geleden werd Ed Sheeran nog gefotografeerd terwijl hij luidkeels aan het meejuichen was tijdens de kwartfinale van het EK voetbal, maar ondertussen is de zanger het lachen vergaan. Momenteel zit Sheeran namelijk alweer gedwongen in quarantaine. De Britse muzikant kwam namelijk in contact met een persoon die besmet was met het coronavirus. Waar de ‘Shape of You’-zanger in contact gekomen is met de persoon in kwestie is momenteel niet bekend.