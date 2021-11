Slachtoffers van pornoster Ron Jeremy (68) klappen uit de biecht: “Na enkele minuten viel hij me al aan”

Celebrities Kim Kardashian grapt over mislukte huwelijken tijdens trouw­speech: “Geen idee wat voor advies ik jullie moet geven”

Het was een druk weekend voor Kim Kardashian (41). Op 11 november was de realityster aanwezig op het extravagante huwelijk van Paris Hilton. Een dag later woonde ze het trouwfeest van twee vrienden, Simon Huck en Phil Riportella bij. Tijdens haar speech kon Kim het alvast niet laten om enkele grapjes te maken over vorige huwelijken.

