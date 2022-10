Slachtoffer van Jimmy Savile openhartig over gruwelijk misbruik: “Geen ontsnappen aan. Ik ben jouw eigenaar”

CelebritiesIn de jaren 60 was hij een van de populairste dj’s van Groot-Brittannië. Een man met aanzien en heel wat banden in de hogere kringen. Maar toen hij in 2011 op 84-jarige leeftijd stierf, werd hij ontmaskerd als monsterlijke pedofiel die meer dan 500 slachtoffers maakte. Nu, meer dan tien jaar later, getuigt één van zijn slachtoffers voor het eerst sinds zijn ontmaskering. Haar verhaal vertelde ze aan ‘Mirror’.

Angie (60), zoals haar schuilnaam luidt, is een gepensioneerde verzorgster uit het zuiden van Engeland. Als tiener was ze een enorme fan van popmuziek en zo keek ze - net als zovelen in het land - wekelijks naar de sigaarrokende Savile in het muziekprogramma ‘Top of the Pops’.

Bijgevolg greep ze als 15-jarige de kans om de ster, die toen ongeveer 40 jaar oud was, in het echt te ontmoeten in de studio’s van Radio Luxembourg (waar Savile toen dj was). Over die ontmoeting vertelt Angie dat Savile erg flamboyant was: “Hij nodigde me uit op verschillende plaatsen waar veel andere mensen bij waren, zodat het veilig en opwindend voor me voelde.” Maar ze voegde ook toe dat Savile haar na een paar weken van officiële feestjes had uitgenodigd in een Londens hotel. Daar verkrachtte hij haar voor het eerst: “Hij was veel ouder dan ik en ik wist niet wat er gebeurde. Ik was geschokt. Kinderen spraken in die tijd niet over seks, ik had geen idee van zoiets. Het was allemaal zo eng dat ik volledig bevroor.” Maar daar bleef het niet bij: “Daarna behandelde hij me alsof ik niet bestond, alsof er niets gebeurd was. Ik moest mijn boeltje pakken en vertrekken. Zo wreed was het”, vertelt Angie.

Vervolgens hield Savile haar jarenlang in zijn greep. Angie getuigt dat ze zich gevangen voelde en dat hij haar ooit een exemplaar van zijn autobiografie schonk waarin hij had geschreven: “Geen ontsnappen aan. Ik ben jouw eigenaar.” Ze vervolgde: “Hij was een zeer goede manipulator. Het was slim van hem om me af te leiden met allemaal grappige verhalen en leuke momenten voor jonge tieners, zodat ik helemaal niet doorhad waar hij mee bezig was.”

Savile gebruikte daarnaast ook dreiging met geweld als middel om zijn slachtoffers stil te houden: “Hij bedreigde ons met de aanwezigheid van bewakers uit de criminele onderwereld. Dus we werden niet alleen mishandeld, maar we vreesden ook voor ons leven”, vertelt Angie. “Ik moest ook toekijken hoe hij andere slachtoffers klaarstoomde, tergend hulpeloos, terwijl hij me de glunderende ‘blik’ gaf die me vertelde wat hen later te wachten stond. Hij was erg dreigend en je wist dat als je veilig wilde zijn, je je mond moest houden.”

In het midden van de jaren 70 wist ze zich eindelijk los te maken van het monster, maar het kwaad was al geschied. Angie kreeg als gevolg van haar trauma een ernstige depressie en wist dat zij en haar medeslachtoffers enkel hun verhaal zouden kunnen doen wanneer Savile zou komen te overlijden. Toen dat in 2011 gebeurde, werkte Angie samen met vijf andere dames mee aan de ontmaskeringsdocumentaire ‘The Other Side of Jimmy Savile’. De film, gepresenteerd door voormalig rechercheur Mark Williams-Thomas, leidde ertoe dat honderden slachtoffers zich meldden. En in het kielzog daarvan, werden ook meerdere sterren veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen, onder wie Rolf Harris, Max Clifford en Gary Glitter.

