Skechers wijst Kanye West de deur na onaangekondigd bezoekje, Yeezy's massaal te koop gezet na breuk met Adidas

Celebrities James Corden veront­schul­digt zich nogmaals na restaurant­rel: “Ik begrijp dat het moeilijk is om ober te zijn”

James Corden (44) is nog een laatste keer teruggekomen op de restaurantrel van vorige week, toen hij de deur werd gewezen van een chique tent in New York. In zijn talkshow ‘The Late Late Show’ gaf hij meer tekst en uitleg en verontschuldigde hij zich opnieuw.

25 oktober