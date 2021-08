Skateboardlegende Tony Hawk verkoopt skateboards doordrenkt met eigen bloed

Celebrities Vurig openings­plei­dooi in proces tegen R. Kelly: “Hij gaf minstens twee meisjes herpes”

18 augustus De aanklager in het proces tegen R. Kelly (54) heeft woensdag voor de jury in de rechtbank van New York haar openingspleidooi gehouden. Volgens Amerikaanse media zei Maria Cruz Melendez dat de zanger, die onder meer wordt beschuldigd van seksueel misbruik, zijn naaste contacten inzette voor “criminele doeleinden”.