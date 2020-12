Sir Patrick Stewart nog steeds in therapie voor jeugdtrauma

Stewart groeide op in een klein huisje in West Yorkshire, waar hij samen met z'n ouders - Alfred en Gladys - en broers Geoffrey en Trevor woonde. Oorlogsveteraan Alfred gebruikte regelmatig geweld tegenover z'n echtgenote. De broers probeerden dan tussenbeide te komen om hun moeder te beschermen. “We werden experts in weten wanneer het moment gekomen was om onze lichamen tussen die van onze moeder en vader te gooien. Kinderen zouden daarin geen experts moeten zijn, maar we wisten wanneer het geweld zou losbarsten, omdat we het zo vaak gezien hadden. Ik wist dat al onze buren wisten wat er in ons huis gebeurde”, voegt hij eraan toe. “Dat vernederde me. Mijn broers en ik voelden onszelf verantwoordelijk voor wat er gebeurde, maar dat waren we natuurlijk niet. Weten dat we omringd waren door mensen die op de hoogte waren van de horror, is me wel bijgebleven. Daarom heb ik er nooit over gepraat."