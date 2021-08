Sinéad O’Connor steekt prins Harry een hart onder de riem in open brief: “Ik identificeer me met jouw verdriet”

CelebritiesSinéad O’Connor (54) laat weer van zich horen. De zangeres - die tegenwoordig als moslima door het leven gaat en de naam Shuhada Sadaqa aannam - legt haar ziel bloot in een open brief aan de Britse prins Harry (36). Daarin schrijft ze dat zij en de prins veel met elkaar gemeen hebben en dat ze zich kan identificeren met zijn verdriet.

In haar brief aan de prins wil de ‘Nothing Compares 2U’-zangeres kwijt dat ze “overrompeld” werd door de Apple TV-documentaire over geestelijke gezondheid die prins Harry heeft gemaakt. In die docu vertelt de hertog van Sussex hoe hij nog steeds worstelt met zijn verdriet over de dood van zijn moeder prinses Diana, na het beruchte auto-ongeluk in 1997. Ook Sinéads eigen moeder kwam tragisch om het leven, net toen de zangeres haar achttiende verjaardag had gevierd.

“Als iemand met traumagerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen wilde ik je laten weten hoe onder de indruk ik ben van je Apple TV-serie”, schrijft Sinéad in haar brief, die gepubliceerd werd in de Ierse krant Sunday Independent. “You’re slammin’ it, om een ​​muzikale term te gebruiken. Je blijft door alles heen maar stralen.” De zangers laat ook weten waarom ze zo ontroerd werd: “Ik schrijf dit omdat jij en ik iets gemeen hebben, Harry. Ik verloor mijn moeder ook bij een auto-ongeluk... Ik weet dus wel iets van het verdriet waarvan jij dapper genoeg bent om het te tonen in het publieke leven. Het is een schok en het duurt jaren om erbovenop te komen als iemand zo gewelddadig en plotseling sterft. Het is een levenslang herstel.”

‘Ik ben dankbaar’

Sinéad schrijft verder dat ze dankbaar is dat prins Harry zo openhartig over zijn verdriet heeft gesproken. “Ik identificeerde me echt met jou toen jij de woede en de kwaadheid deelde die je voelde toen je moeder stierf”, klinkt het. “Ik was hetzelfde. En ik weet zeker dat we allemaal zo zouden zijn, ieder van ons die ooit iemand op die plotselinge manier heeft verloren. Dat verdriet overstijgen, zoals jij hebt gedaan door het te delen, snijdt door een hoop overbodigheden. En velen van ons waarderen wat je doet.”

De zangeres sluit haar brief af door te stellen dat prinses Diana erg trots zou zijn op haar zoon. “Als zovelen van ons het werk zien dat jij doet voor de mensen die worstelen met geestelijke gezondheid, dan zien we je klappen uitdelen aan het stigma. En we zijn allemaal blij voor je. Het belangrijkste is dat we weten hoe trots je moeder is op de ongelooflijke jongeman die je bent.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

LEES OOK: