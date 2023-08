Sinéad O'Connor werkte aan biopic over haar leven (en had al actrices gekozen om haar te spelen)

Celebrities INTERVIEW. Anastacia over hechte relatie met Natalia en haar kinderen: “Ik heb zelf geen kroost, daarom ben ik erg betrokken”

Anastacia (54) staat eind dit jaar voor het eerst in lange tijd weer op ‘Night of the Proms’, maar er is nog een andere reden waarom de Amerikaanse popster regelmatig in ons land in, namelijk onze eigenste popdiva Natalia. Anastacia komt vaak op bezoek bij haar hartsvriendin en haar dochtertje Bobbi-Loua, van wie Anastacia meter is. Wij spraken met haar over hun hechte band, haar eigen kinderwens, en waarom ze nog steeds haar typerende brilletjes draagt. “Ik wou heel graag kinderen, maar het leven stond in de weg.”