Sinéad O’Connor slaat noodkreet om zoon na ‘dag uit de hel’: “Ik vraag om alle gebeden die er zijn”

Sinéad O’Connor smeekte op Twitter om de gebeden van haar fans, al liet ze in haar berichten niet optekenen wat er precies met haar 16-jarige zoon Shane aan de hand is. “Als er nog wat extra gebeden over zijn, stuur er alsjeblieft één naar mijn zoon, Shane. Het licht van mijn leven”, schreef de zangeres op Twitter, kort nadat ze al liet weten dat ze een “afschuwelijke dag uit de hel” had doorstaan.

Het is niet duidelijk of Shane effectief iets overkomen is. Wél is zeker dat dit niet de eerste keer is dat O’Connor haar fans inschakelt om haar zoon te hulp te schieten. Zo vroeg ze haar volgers in 2019 via sociale media om Shane te helpen lokaliseren, nadat hij van huis was vertrokken en Sinéad hem nergens meer kon vinden. “Mijn lieve 14-jarige zoon verdwijnt vaak en wordt nu al twee dagen vermist”, zo schreef ze toen op Twitter. “Als u een ouder bent in wiens huis hij heeft verbleven of waar hij nu is, bel dan het lokale politiebureau Dundrum Gardai. Niet bellen is niet helpen.”