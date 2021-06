Sinéad O'Connor gaat dan toch niet met pensioen

De aanleiding van de tweets over haar pensioen waren interviews over haar vorige week verschenen autobiografie, legt de 54-jarige O’Connor uit in een verklaring op Twitter. In het boek vertelt de zangeres over het misbruik van haar moeder en hoewel ze tegen journalisten had gezegd daar niet over te willen praten, werd er toch naar gevraagd. “Voor elk interview vroegen we om medeleven te tonen en niet in te gaan op het kindermisbruik of dieper te graven in pijnlijke situaties rond mijn mentale gezondheid omdat dat te traumatiserend is voor mij. En bijna geen enkele interviewer uit Ierland, Canada of het Verenigd Koninkrijk heeft die vraag gerespecteerd. Met uitzondering van de journalisten uit de Verenigde Staten, zij respecteerden mijn wens wel.” Uit boosheid, omdat de media zich niet aan haar vraag had gehouden, zei ze daarom te stoppen met muziek. “Ik dacht dat het beter zou zijn om gewoon weg te lopen en te stoppen met muziek”, laat ze weten in de verklaring.