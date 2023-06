“Sindsdien geen werk meer gehad”: Sharon Stone voelt zich genegeerd door Hollywood na beroerte

Aanklacht tegen Armie Hammer om seksueel wangedrag ingetrok­ken

De aanklacht die in Los Angeles liep tegen Armie Hammer wegens seksueel wangedrag is ingetrokken. Volgens Amerikaanse media heeft de openbaar aanklager laten weten dat er “onvoldoende bewijs” is gevonden om de ‘Call Me By Your Name’-acteur te vervolgen.