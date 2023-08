“Sinds ze dat huis heeft, is ze zichzelf niet meer”: verbouwwoede van Adele zorgt voor frustraties

celebrities Moeder ‘Euphoria’-ac­teur Angus Cloud weerlegt geruchten over zelfmoord: “Zijn laatste dag was vreugdevol”

De moeder van ‘Euphoria’-acteur Angus Cloud heeft in een bericht op sociale media gereageerd op geruchten over de dood van haar zoon. In het bericht op Facebook spreekt Lisa Cloud tegen dat er sprake was van zelfmoord. Ondanks dat er werd gezegd dat zij in de noodoproep sprak over een overdosis. Angus Cloud zou het moeilijk gehad hebben met de dood van zijn vader.