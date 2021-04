Simon Pegg over zijn drankprobleem op de set van ‘Mission Impossible’: “Wanneer ik eenzaam was, dronk ik mijn hele minibar leeg”

CelebritiesVoor Simon Pegg (51) bleken de opnames van ‘Mission Impossible’ inderdaad een redelijk onmogelijke opdracht te zijn. In de podcast ‘Headstrong’ vertelt de acteur nu dat hij zich zo eenzaam voelde dat hij begon met drinken. “Wanneer ik aankwam op de set was ik vaak al een wrak”, geeft de Britse acteur eerlijk toe.

In de podcast Headstrong vertelt de Britse acteur dat hij geen fijne herinneringen heeft aan de opnames van ‘Mission Impossible’. “Ik weet nog goed dat ik vastzat in een hotel in Beverly Hills en dat ik begon te drinken. Op een gegeven moment dronk ik zelfs de hele minibar leeg, omdat ik me niet langer zo eenzaam wilde voelen”, aldus een zeer openhartige Simon Pegg.

Ware opluchting

Op het moment van de opnames kampte hij namelijk met een serieus drankprobleem. “Wanneer ik aankwam op de set, was ik vaak al een wrak”, vertelt Pegg over zijn ervaringen met de ‘Mission Impossible’-film. Gelukkig had de acteur snel door dat hij een probleem had en hij ging dan ook op zoek naar een manier om komaf te maken met zijn verslaving. “Gewoon al toegeven dat ik een probleem had, voelde aan als een ware opluchting.”

Na de opnames ging hij in intense therapie en dat was volgens de Britse acteur de beste beslissing die hij ooit genomen heeft. “Ik ben er een beter mens van geworden. Het was zeker niet allemaal opgelost, maar het heeft mij wel de middelen gegeven om mijn problemen aan te pakken.”

