Simon Cowell trekt zich terug uit ‘The X Factor Israel’ wegens lokale conflicten

Hoewel Cowell geen reden opgaf voor zijn vertrek, heeft het waarschijnlijk alles te maken met het huidige conflict tussen Israël en de Palestijnen. Momenteel is het niet veilig om naar Israël te reizen, gezien de regio wordt bestempeld als oorlogsgebied. “De manager van Simon contacteerde Reshet, het mediabedrijf dat ‘The X Factor Israel’ inblikt, enkele dagen voor zijn geplande afreis”, vertelt een insider aan People. “Er werden toen al sterke bezorgdheden over de opnames uitgedrukt. Niet veel later kreeg men bericht dat Simon toch niet zou deelnemen aan het vierde seizoen van het programma.”

Cowell richtte ‘The X Factor’ voor het eerst op in 2004. Die versie werd uitgezonden in het VK, en later opgepikt door verschillende andere landen, waaronder België. Intussen wordt de show al gemaakt in 56 landen. Simons aanwezigheid in Israël zou de eerste keer zijn geweest dat hij een show buiten het VK of de Verenigde Staten bijwoonde.