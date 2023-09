“Simon Cowell op weg om tientallen miljoenen te verdienen aan internationale ‘Got Talent’-spin off show”

CelebritiesSimon Cowell (63) verdient al langer waanzinnige sommen geld aan zijn ‘Got Talent’-talentenjachten. Daar komen nu mogelijk nog tientallen miljoenen bij door een nieuw project onder de ‘Got Talent’-naam, schrijft ‘The Mirror’. Cowell heeft aan de tabloid toegegeven dat hij de laatste onderhandelingen voert om de ‘America’s Got Talent’ live theatershow in Vegas in een internationaal jasje te steken.

De ‘America’s Got Talent’ live theatershow in Las Vegas zou hem jaarlijks 10 miljoen pond in het laatje brengen. Nu geeft Cowell toe dat hij die show ook naar het buitenland wil brengen. “Er is iemand naar me toe gekomen - ik kan niet zeggen wie het is - met een aanbod om het in een ander land te doen en het is gewoon een kwestie van hoeveel het gaat kosten”, vertelt Cowell aan ‘The Mirror’.

“Maar ik denk dat het in meer dan één land zal eindigen omdat de shows in bepaalde landen logisch zijn. En daarom doe ik al deze spin-off shows. Een deel van de reden is om de wereld te laten zien hoeveel geweldige deelnemers er zijn. Het is een geweldige showcase om ook in een ander land te doen.”

Die theatershows geven winnaars van de ‘Got Talent’-franchise nu bijna een garantie op een carrière, maar dat was niet bepaald de bedoeling, aldus Cowell. “Het is nooit zo begonnen, maar de show heeft zich ontwikkeld tot ‘als je deze show wint, krijg je een carrière in Vegas’. Dat heb ik nooit zo gepland. Het gebeurde gewoon, maar ik ben dolblij.” En daar zullen die ‘Got Talent’-acts ook wel dolblij mee zijn. De top 10-acts van America’s Got Talent’ behoren namelijk tot de best betaalde entertainers op de Las Vegas Strip. Denk maar aan impressionist Terry Fator en goochelaars Piff The Magic Dragon en Shin Lim.

KIJK. Vlaming verbaast Simon Cowell met eigen deepfake