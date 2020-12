Sienna Miller leed aan geheugenverlies na overspel Jude Law: “Ik was zo in shock”

CelebritiesSienna Miller (38) leek in 2005 haar leven prima op orde te hebben: een bloeiende filmcarrière én een knappe verloofde, Jude Law (47). Maar toen Law haar bedroog met z'n nanny, stortte haar wereld in. Dat vertelt de actrice in een nieuw interview met The Daily Beast.

“Het was een van de uitdagendste momenten die ik ooit heb moeten meemaken", zegt Sienna Miller over de nasleep van Laws bedrog. Toen de affaire aan het licht kwam, speelde ze in Londen mee in het toneelstuk ‘As You Like It’. “Op dat niveau van hartzeer, is het al moeilijk om uit bed te komen. Laat staan om elke avond voor 800 man te staan (in het theater, red.). Dat is wel het laatste wat je wil doen. Het was erg moeilijk. Bovendien was het toen die periode waarin de paparazzi zich echt agressief gedroegen. Elke avond opnieuw wisten ze waar ik zou zijn.”

“Van die hele periode zijn er zes volle weken die ik me niet herinner”, zegt Sienna dan ook. “Ik heb er totaal geen herinnering van. Mensen kwamen naar me toe en zeiden dat we samen op restaurant waren geweest, maar dat herinnerde ik me helemaal niet. Ik was zo in shock. Ik was ook nog maar 23 jaar oud. Maar als je dat overleeft, dan heb je het gevoel dat je alles wel kunt overleven."

De actrice stortte zich dan ook op een nieuw project: de agressieve paparazzi via de rechtbank aan banden proberen te leggen. “Het was een lange strijd, en ik denk dat ik erg paranoïde was", zegt ze. “Het was moeilijk om helder te blijven denken en me te focussen op m’n werk, dat ik altijd erg serieus nam. Als ik nu terugkijk, vraag ik me af hoe ik dat overleefd heb." Maar moeilijk of niet, Sienna slaagde wel in haar opzet. “Ik begon ze gewoon voor het gerecht te slepen", zegt ze. “Ik filmde de paparazzi stiekem met een aansteker die eigenlijk een camera was, en slaagde erin om de wet te laten veranderen in Engeland. Wanneer je nu ergens bent waar je privacy mag verwachten - of die plek verlaat - dan mogen ze geen foto’s nemen.”

