Sia onthult dat ze kampt met autisme, zangeres drinkt ook geen alcohol meer

Grote impact

Inmiddels is de Australische zangeres, bekend van onder meer haar wereldhit ‘Chandelier’, er ook in geslaagd om zichzelf te accepteren zoals ze is. “Niemand kan je ooit leren kennen en van je houden als je vol geheimen zit en in schaamte leeft”, klinkt het verder nog in ‘Rob Has a Podcast’. “Wanneer we eindelijk in een kamer vol met vreemden zitten en ze onze diepste, donkerste, meest beschamende geheimen vertellen, en iedereen lacht met ons mee. Dan voelen we ons voor het eerst in ons leven geen stuk vuil.” Ze vervolgt: “Dan voelen we ons voor het eerst in ons leven 100% op ons gemak, en dan kunnen we de straat op gaan en tonen wie we echt zijn.”