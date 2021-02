Sia en FKA Twigs hadden tegelijkertijd een relatie met Shia LaBeouf: “En intussen was hij ook nog eens getrouwd”

CelebritiesZangeressen Sia (45) en FKA Twigs (32) hadden tegelijkertijd een relatie met acteur Shia LaBeouf (34). Dat vertelt Sia in een interview met The Sunday Times. LaBeouf was in die periode getrouwd met Mia Goth (27).

“We dachten allebei dat we de enige waren die met hem afspraken”, vertelt Sia Furler, zoals de Australische zangeres voluit heet. “Maar dat was dus niet het geval. En hij was ook nog eens getrouwd.” LaBeouf zou de zangeres onder andere gevraagd hebben om met hem te trouwen. Daarna zou hij beloofd hebben om nuchter door het leven te gaan.

Volledig scherm Shia LaBeouf en FKA Twigs in 2018. © photo_news

Fysieke en mentale mishandeling

LaBeouf kwam meerdere malen negatief in het nieuws. Zo klaagde ex-vriendin FKA Twigs hem aan wegens fysieke en mentale mishandeling. FKA Twigs en LaBeouf waren iets minder dan een jaar samen. Volgens de zangeres werd zij in die periode veelvuldig fysiek en emotioneel mishandeld. Ook Sia sprak zich al eerder uit over zijn ‘kwetsende uitspraken’. In een aparte tweet liet ze weten trots te zijn op FKA Twigs. “Ik hou van je, FKA Twigs. Dit is erg dapper en ik ben heel trots op je.”

Eind vorig jaar verklaarde Shawn Holley, Shia’s advocaat, aan Variety dat LaBeouf de beschuldigingen van zijn ex erkent en dat hij bereid is om zijn gedrag te verbeteren. “Hij heeft hulp nodig en hij weet dat. We zijn actief aan het zoeken naar een intensief hulptraject op lange termijn.” Vorige week veranderde hij echter van toon: “Shia ontkent elke beschuldiging van Barnett”, klonk het toen bij monde van z'n advocaten. “Ze heeft geen enkel letsel opgelopen door z’n toedoen of nalatigheid en heeft bijgevolg geen recht op een schadevergoeding. Ook de aanklachten van seksueel geweld kloppen niet.”

