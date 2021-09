SHOWBITS VIDEO. Kijk binnen in het nieuwe stulpje van de Meilandjes

Celebrities Gestolen auto Tom Cruise bevatte uniek beeldmate­ri­aal ‘Top Gun’-se­quel: “Gedachte dat film uitlekt, is verwoes­tend”

4 september Eind augustus werd de BMW van Tom Cruise (59) gestolen tijdens de opnames van de actiefilm ‘Mission: Impossible 7' in Birmingham. De auto werd niet veel later aan een takeaway-restaurant gevonden, maar er werden wel voor duizenden euro’s aan spullen uit de wagen gehaald. Enkel een tape met unieke opnames van de nieuwe ‘Top Gun’-sequel lag nog in de koffer. Dat schrijft The Sun.