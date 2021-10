Shia LaBeouf was bijna te zien in ‘Call Me By Your Name’, maar werd dan toch ontslagen

De Oscar-winnende schrijver en producent James Ivory legde in zijn nieuwe memoires ‘Solid Ivory’ uit dat LaBeouf eerst werd benaderd om de rol te spelen. In passages uit zijn boek, die woensdag werden gepubliceerd in GQ, schreef Ivory dat hij onzeker was over LaBeoufs casting omdat hij de acteur niet kon visualiseren als “een academicus die schrijft over de Griekse filosoof Heraclitus”. Maar de regisseur was positief verrast over de acteur: “Shia kwam voor ons lezen in New York met Timothée Chalamet, en Luca Guadagnino (de andere regisseur, red.) en ik waren helemaal weggeblazen”, zei Ivory. “De lezing van de twee acteurs was sensationeel, ze vormden een zeer overtuigend koppel.”