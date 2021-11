Shawn Mendes en Camila Cabello na twee jaar uit elkaar: “We blijven wel beste vrienden”

De twee popmuzikanten maken het nieuws bekend op hun stories op Instagram. “Hey allemaal, we hebben besloten om te stoppen met onze relatie, maar onze liefde voor elkaar als mens is sterker dan ooit. We begonnen als elkaars beste vrienden en dat zullen we ook blijven. We willen iedereen bedanken voor alle support die we gedurende ons samenzijn hebben gekregen,” schrijven de twee.