Sharon Stone werd vernederd door producer 'Basic Instinct': "Hij bleef mij met 'Karen' aanspreken, zelfs op de Oscars”

CELEBRITIES Gwyneth Paltrow haalt slag thuis in proces rond ski-ongeval

Hollywoodster Gwyneth Paltrow (50) heeft donderdag haar slag thuis gehaald tijdens een rechtszaak over een skiongeval. Acht juryleden in de staat Utah oordeelden dat de actrice geen schuld had aan een ongeval dat in 2016 plaatsvond, waarover discussie was ontstaan over wie tegen wie skiede. “Ik ben blij met de uitspraak en waardeer al het harde werk”, klinkt het enthousiast bij Paltrow.