Sharon Stone vertelt in tranen over dood van haar jongere broer: “We hebben afgelopen jaren veel verlies gekend”

Celebrities Salma Hayek werd ‘gedwongen’ om te trouwen: “Ze sleurden mij mee naar het stadhuis”

“Toen ik die dag opstond, wist ik nog niet dat ik ging trouwen.” Salma Hayek (56) heeft zich in een interview met ‘Glamour’ uitgesproken over haar huwelijk met de Franse zakenman François-Henri Pinault. De twee gaven elkaar in 2009 het jawoord in het stadhuis, maar volgens de actrice werd ze door haar omgeving lichtjes ‘gedwongen’ om in het huwelijksbootje te stappen.