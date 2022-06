Sharon Stone heeft negen keer een miskraam gehad: “Zowel fysiek als emotioneel was het heel zwaar”

CelebritiesSharon Stone (64) heeft zich op sociale media van haar meest openhartige kant laten zien. De Amerikaanse actrice heeft op Instagram laten weten dat ze in haar leven al negen keer een miskraam heeft gehad. “Het is geen kleinigheid. Zowel fysiek als emotioneel is het heel zwaar.”

De uitspraak van de 64-jarige actrice komt er nadat het Amerikaanse magazine ‘People’ op Instagram een interview deelde met ‘Dancing with the Stars’-gezichten Peta Murgatroyd en haar man Maks Chmerkovskiy. De 35-jarige Peta vertelt in haar gesprek hoe ze een miskraam kreeg terwijl haar echtgenoot in Oekraïne was.

Negen miskramen

Stone, die in het verleden drie zonen adopteerde, is van mening dat vrouwen nog steeds het gevoel hebben dat “het verliezen van een baby iets is om alleen en in het geheim te verwerken”. Volgens de ‘Basic Instinct’-actrice ervaren veel vrouwen “een gevoel van falen” terwijl ze eigenlijk net “veel medeleven, empathie en genezing” nodig hebben. In een reactie op het Instagramaccount van ‘People’ schreef Stone nog het volgende: “Wij vrouwen hebben geen forum om de ernst van dit verlies te bespreken. Ik verloor negen kinderen door een miskraam.” Ze vervolgt: “Het is geen kleinigheid. Zowel fysiek als emotioneel is het heel zwaar.”

Peta Murgatroyd, het ‘Dancing with the Stars’-gezicht, kreeg in haar leven al twee keer een miskraam te werken. In het magazine ‘People’ heeft Murgatroyd het nog over haar eerste miskraam. “Ik was beschaamd”, klinkt het onder meer. “Ik kreeg de zin ‘Ik heb een miskraam gehad’ zelf niet uitgesproken.” De danseres maakt verder ook nog duidelijk dat haar gezondheid steeds één van haar voornaamste prioriteiten was. “Ik sport elke dag. Maar dat gaat duidelijk niet hand in hand met het voortplantingssysteem.”

