Sharon Stone heeft het gehad met het andere geslacht: “Mannen zitten niet op hetzelfde niveau als vrouwen”

Celebrities INTERVIEW. Sharon Stone: “Toen ik begon in deze business, werd de term ‘fuckable’ gehanteerd om te zien of je werk kon krijgen”

21 september “Ik werd extatisch toen ik de lijst met de andere actrices zag.” Sharon Stone maakte naam als ‘object of desire’ voor mannelijke sterren, maar met haar excentrieke rol in Netflix-serie ‘Ratched’ heeft ze ontdekt dat er ook andere tegenspelers bestaan. Topactrices als Sarah Paulson en Judy Davis, bijvoorbeeld. Of een aapje. “Hij was een heel goede acteur. We hadden echt een klik. We waren een team.”