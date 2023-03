Sharon Stone haalt opnieuw uit naar makers ‘Basic Instinct’: “Ik verdiende 13,5 miljoen dollar minder dan Michael Douglas”

CELEBRITIES Johnny Depp geniet van de rust in het Britse Somerset: “Ik ben een verlegen persoon”

Na een turbulente periode geniet Johnny Depp (59) van de rust in zijn landhuis in het Britse Somerset. De Amerikaanse acteur laat Hollywood achter zich en vertelt over zijn kalmerende verblijf in Engeland in een interview met ‘Somerset Life Magazine’. “Ik kan hier winkels binnengaan zonder omringd te worden door mensen die selfies willen”, klinkt het opgelucht bij Depp.