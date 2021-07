Sharon Stone dreigt project kwijt te spelen: “Ik wil niet werken als niet iedereen gevaccineerd is”

Celebrities Geheugen­ver­lies, miskramen en haar ‘ondergang’ in Hollywood: Sharon Stone giet diepste geheimen in nieuw boek

9 mei Door ‘Basic Instinct’ werd ze in 1992 in één klap een van de meest iconische femmes fatales van Hollywood, maar Sharon Stone had altijd meer in haar mars. Dat schrijft de 62-jarige actrice in haar nieuwe memoires ‘The Beauty of Living Twice’, dat later dit jaar in de rekken ligt. In het boek schrijft Stone naar eigen zeggen alle moeilijkheden en geheimen uit haar leven van zich af.