Sharon Osbourne onder vuur na steunbetuiging aan Piers Morgan

CelebritiesNadat Sharon Osbourne (68) via sociale media haar steun betuigde aan presentator Piers Morgan (55) na zijn vertrek bij ‘Good Morning Britain’, werd ze in de Amerikaanse talkshow ‘The Talk’ behoorlijk bekritiseerd. En dat is opmerkelijk, omdat Osbourne een van de presentatrices van het programma is.

"Piers heeft het recht om te zeggen wat hij van het interview met Harry en Meghan vindt. Net zo goed als dat wij dat hebben, dat heet vrijheid van meningsuiting. Heb ik gezegd dat ik het met hem eens ben? Nee, dat heb ik niet, want dit was zijn mening en niet de mijne. Wat ik dan niet begrijp, is dat wanneer ik een goede vriend steun en zijn mening respecteer, ook al is dat niet de mijne, ik meteen als racist wordt weggezet”, aldus Sharon.

Collega's Sheryl Underwood en Amanda Kloots gingen de discussie met Sharon aan. "Sharon, het is altijd lastig om een goede vriend door een moeilijke tijd te zien gaan. En jij hebt een vriendschap met Piers, dus ik begrijp dat je het voor hem opneemt," aldus Amanda. Collega Sheryl was minder begripvol. "Piers heeft zich vaker negatief uitgelaten over Meghan en het racisme dat haar ten deel viel en onder het tapijt werd geschoven. Omdat ze deels zwart is.” Ze vervolgde: "Hij begrijpt niet, en zal nooit begrijpen, hoe dat voor haar geweest is. Als oudere, Britse, witte man kan hij niet snappen wat Meghan heeft meegemaakt, maar hij heeft er wel een heel duidelijk oordeel over. Ik zeg niet dat jij een racist bent, Sharon, maar dit wilde ik toch wel even uitklaren."

Osbourne raakte geëmotioneerd door alle kritiek aan haar adres. "Nogmaals, ik ben het niet met Piers eens, maar hij is er als vriend altijd voor mij geweest. Dat wilde ik nu terug doen." Morgan maakte dinsdag zijn laatste uitzending. Co-presentator Alex Beresford sprak hem live in de uitzending aan op zijn uitlatingen, waarna Piers boos de studio uitstormde. ITV maakte korte tijd later bekend dat de presentator per direct stopt.

