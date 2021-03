Sharon Osbourne moet talkshow stopzetten na ruzie over Meghan Markle

Celebrities Kanye West is kapot van de breuk met Kim Kardashian: “Hij is angstig, verward en verdrietig, maar zijn spijt komt te laat”

7 maart “Kanye heeft dingen gezegd en gedaan die moeilijk te verkroppen zijn.” En toch wil Kim Kardashian (40), volgens intimi, haar huwelijksbreuk vreedzaam afhandelen. Vooral dan omdat haar vorige echtscheiding een emotioneel drama was. Kanye West (43) van zijn kant zit in zak en as. Dat Kim niet langer zijn vrouw zal zijn, is te veel om te verwerken voor de bipolaire rapper. “Een verwarde en angstige, mentaal zieke man.”