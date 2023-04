Sharon Osbourne maakt zich zorgen om gezondheid van Ozzy: “Het was gewoon een marteling”

Sinds Ozzy Osbourne vorig jaar Covid kreeg, sukkelt hij nog meer met zijn gezondheid. Zijn echtgenote Sharon uitte haar bezorgdheid in een exclusief interview vanuit haar huis in Los Angeles ter gelegenheid van de eerste verjaardag van TalkTV. “Ozzy heeft altijd zwakke longen gehad, dus als je zoiets als Covid krijgt, een ziekte die je ademhaling sterk beïnvloedt… Het was gewoon een marteling.”

Geannuleerde tournee

Ozzy kampt al langer met gezondheidsproblemen. Begin 2020 maakte de zanger bekend dat hij Parkinson heeft. Het rockicoon werd ook al verschillende keren opgenomen vanwege zijn alcohol- en drugsverslaving en in de afgelopen drie jaar moest Ozzy meermaals onder het mes. De Britse zanger kampte in het verleden namelijk met rug- en nekproblemen nadat hij thuis zwaar ten val was gekomen. Vorig jaar werd de rocklegende een voorlopig laatste keer geopereerd aan zijn rug en nek. Aanvankelijk klonk hij strijdvaardig maar begin dit jaar annuleerde de ‘Black Sabbath’-frontman met pijn in zijn hart zijn tournee doorheen Europa en het Verenigd Koninkrijk omdat hij het fysiek niet aankan.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sharon en Ozzy Osbourne met zoon Jack en dochter Kelly. © Getty Images

Mislukte facelift

Ook Sharon blijft niet gespaard van medische ellende. Ze overwon darmkanker en liet preventief haar borsten amputeren omdat ze drager is van het borstkankergen. Eind vorig jaar belandde ze in het ziekenhuis nadat ze tijdens de opnames van een nieuw tv-programma over paranormaal gedrag onwel was geworden. Met het ouder worden beseft ze dan ook steeds meer dat een goede gezondheid het allerbelangrijkste is. Na haar laatste mislukte facelift twee jaar geleden keert ze de cosmetische chirurgie definitief de rug toe, onthulde ze aan TalkTV. Ze grapte toen dat ze eruitzag als een cycloop. “Die facelift heeft me afgeschrikt en het beangstigt me”, gaf Sharon toe. “Ik heb het echt verdomme gepusht met de laatste facelift en ik heb nu zoiets van: niet meer. De tijd is tegen me, ik kan niet nog een facelift krijgen.”

Ondanks alle ellende gaat de nieuwe realityserie over de familie Osbourne gewoon door zoals gepland. De camera’s van de BBC zullen een inkijk geven in het leven van Ozzy en zijn gezin. Zo zou onder meer de 70ste verjaardag van Sharon Osbourne in de kijker worden gezet, alsook de zwangerschap van dochter Kelly.

