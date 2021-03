Sharon Osbourne krijgt ontslagpremie van 10 miljoen dollar na rel rond Meghan Markle

Osbourne werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Ze verdedigde Piers Morgan, gezien ze vond dat zijn recht op vrije meningsuiting niet gerespecteerd werd. Morgan werd ontslagen bij ‘Good Morning Britain’ vanwege ‘racistische’ uitspraken over Meghan Markle. Hij liet tijdens de uitzending vallen dat hij niets geloofde van wat ze zei in het interview met Oprah Winfrey. “Die aantijgingen over racisme kloppen helemaal niet”, aldus Morgan. “Kan iemand mij alsjeblieft uitleggen waar en wanneer ik racistische uitspraken heb gedaan?”

Ook Sharon vond het te kort door de bocht. “Hij is ontslagen omdat hij zijn mening gaf, maar daar wordt hij net voor betaald.” Door haar collega’s werd Sharon vervolgens zelf beschuldigd van racisme. Ook achter de schermen zou ze enkele onverdraagzame uitspraken hebben gedaan. “Ik ga niet akkoord met alles wat hij zegt”, beet Osbourne later van zich af in een interview. “Ik word aan de schandpaal genageld omdat ik een vriend heb waarvan mensen dénken dat hij een racist is. Blijkbaar ben ik dan automatisch ook een racist.”

Het mocht niet baten, want ook zij kreeg haar ontslag. Blijkbaar houdt ze daar wel een mooie deal aan over, want ze gaat naar huis met 8,5 miljoen euro ontslagpremie. Netjes, gezien ze aanvankelijk maar om 2 miljoen had gevraagd: het bedrag dat ze nog uitbetaald zou worden tijdens de resterende twee jaar dat haar contract normaal gezien nog liep.

Piets Morgan noemt haar vertrek bij ‘The Talk’ een schande: “Haar ontslag is een zwarte vlek op de reputatie van CBS”, schrijft hij in een reactie op Instagram. “Weggepest uit haar job. Omdat ze mij verdedigde tegen een verzonnen claim van racisme, omdat ik weiger een leugenaar te geloven.”

