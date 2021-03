Sharon Osbourne eist 2 miljoen schadevergoeding na ontslag bij talkshow

Celebrities Orlando Bloom vertelt over relatie met Katy Perry sinds de geboorte van dochter Daisy: “Ik heb niet genoeg seks meer”

23 maart Orlando Bloom (44) vindt dat hij niet genoeg seks heeft met z’n verloofde Katy Perry (36). Dat vertelt de ‘Pirates of the Caribbean’-ster in een interview met The Guardian. Toen hem gevraagd werd hoe vaak hij en Katy seks hebben, zei hij: “Niet genoeg, maar we hebben net een baby gekregen.”