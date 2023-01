Shania Twain openhartig over risicovolle keeloperatie: “Ik was doodsbang om een geluid te maken”

Meer dan zeven jaar lang had Twain problemen met haar stem. Het was zo erg, dat ze zelfs bang was dat ze nooit meer zou kunnen zingen. De ‘Man! I Feel Like A Woman!’-zangeres liep de ziekte van Lyme in 2003 op, nadat een teek haar beet tijdens het paardrijden. Volgens de artsen had de bacteriële infectie de zenuwen in haar stembanden beschadigd. Twain leerde opnieuw zingen dankzij langdurige fysiotherapie. Maar dat was niet genoeg om haar stem te redden. In 2018 onderging ze een open keeloperatie, om haar verzwakte zenuwen te versterken. “Na de operatie was ik doodsbang om een geluid te maken”, geeft de zangeres toe aan ‘InStyle’. “Ik wist niet hoe mijn stem zou klinken en dat maakte me zo bang. Maar uiteindelijk moest ik de sprong wagen en een geluid maken." Na het enge moment was Twain echter dolgelukkig. “Mijn stem gaat nooit meer hetzelfde klinken, maar ik was heel blij met het resultaat. Ik ga mijn stem nooit meer vanzelfsprekend nemen”, besluit ze.