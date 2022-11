Shania Twain na ingrijpende operatie: “De kans bestaat dat het weer bergaf gaat”

De ‘Man! I Feel Like A Woman!’-zangeres liep de ziekte op nadat een teek haar beet tijdens het paardrijden in 2003. De open keeloperatie was één van de vele operaties die ze onderging als wapen tegen de bacteriële infectie. Momenteel zet Twain zich schrap voor de release van haar nieuwe album ‘Queen of Me’. Het is haar eerste plaat sinds de heftige operatie en is daarom naar eigen zeggen héél betekenisvol. “Dit album betekent zoveel wat mijn beslissing rond de operatie betreft. Vooral ook de moed die nodig was om ze te ondergaan, wetende dat ik erna misschien nooit meer zou kunnen zingen”, zei ze aan ‘People’. “Maar wat nog onzekerder is, is dat ik niet weet of de procedure voor altijd standhoudt.” Naarmate ze ouder wordt, neemt de kans toe dat het weer bergafwaarts gaat. “Als dat gebeurt, overweeg ik om de operatie opnieuw te doen”, klonk het. Moest ze nooit meer kunnen zingen, dan lijkt het Shania een goed idee om nummers te schrijven voor andere artiesten.