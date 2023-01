Shania Twain moest per helikopter naar het ziekenhuis na coronabesmetting: “Alsof ik naar een andere planeet ging”

Aan ‘The Mirror’ vertelde Shania openhartig over het moment waarop ze naar het ziekenhuis werd overgevlogen nadat ze een COVID-longontsteking opliep. Een traumatische ervaring. Toen ze moeilijkheden kreeg met ademen, greep haar man Frédéric Thiébaud in en zorgde hij ervoor dat ze per helikopter naar het ziekenhuis werd gevoerd. “Het werd steeds erger. Mijn vitale functies werden slechter en uiteindelijk moest ik geëvacueerd worden”, aldus de zangeres. Die vlucht voelde voor haar alsof ze naar een andere planeet ging. “Het was net sciencefiction, ik had het gevoel dat ik naar een andere planeet ging. Alles gebeurde in slow motion.” Haar man raakte in paniek en deed zijn uiterste best om een vrij ziekenhuisbed voor Twain te vinden, iets was tijdens de coronaperiode niet vanzelfsprekend was. “Hij bracht elke dag uren door aan de telefoon om een luchtevacuatie gecoördineerd te krijgen, om een ziekenhuisbed te krijgen. Het was een regelrechte nachtmerrie voor hem.”