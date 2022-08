“Shakira wil verhuizen naar Miami”: vlucht de zangeres uit Spanje?

Celebrities Joe Jonas is fan van zijn ex Taylor Swift: “‘1989' is één van mijn meest favoriete albums ooit”

Joe Jonas (32) verklapte dat hij fan is van zijn ex Taylor Swift (32). In een Instagram Live vertelden hij en zijn vrouw Sophie Turner (26) wat hun favoriete Taylor Swift-album is. Ze zijn het erover eens dat dat ‘1989' is, het vijfde studioalbum van Swift uit 2014. Joe en Taylor vormden een koppel in 2008, maar die relatie kwam abrupt tot een einde door een kort telefoontje van de zanger. Daarop volgde een reeks uithalingen naar elkaar in songs en interviews. Maar de laatste jaren lijken ze dus toch weer goed overeen te komen.

