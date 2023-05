“Shakira smeekt Tom Cruise om haar met rust te laten”

Celebrities Waarom Tina Turner de dood "met open armen" verwelkom­de

Tina Turner was niemand die het onderwerp van de dood vermeed. De ‘Queen of Rock ‘n’ Roll’ is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden na een langdurige ziekte, maar had geen moeite met haar haar eigen sterfelijkheid. De zangeres beschouwde overlijden altijd simpelweg als “een onderdeel” van haar levenspad.