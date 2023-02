Shakira opnieuw niet mals voor ex Gerard Pique in nieuw wraaknummer: “Je bent niet langer welkom”

“Jou met iemand nieuw zien deed me pijn", zingt Shakira in haar nieuwste song, die ‘TQG’ heet. “Ons leven samen ben ik vergeten. En dat is wat je beledigde. Het leven is voor mij nog beter geworden. Je bent niet langer welkom.” Want naar ‘t schijnt zou de voetballer een verzoeningspoging ondernomen hebben. “En nu wil je terugkeren, ik denk dat althans. Mijn foto’s zomaar liken”, klinkt het in ‘TQG’. Daarbovenop geeft ze nog graag een steek naar Clara: “Ik zag wat je vriendin naar me gooide. Daar word ik niet eens boos van, ik lach, ik lach.” Verder zingt de Colombiaanse ster nog dat ze zich beter, harder en lichter voelt sinds hun split.