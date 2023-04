Shakira neemt afscheid van Barcelona: “Hier heb ik geleerd dat vriendschap langer duurt dan liefde”

“Ik vestigde me in Barcelona om mijn kinderen stabiliteit te geven. Dezelfde stabiliteit die we nu zoeken in een andere hoek van de wereld. Met familie, vrienden en de zee", laat Shakira weten op Instagram. “Vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in de zoektocht naar hun geluk.” De zangeres bevestigt daarmee dat ze de Spaanse stad - waar ze woonde met haar ex Gerard Piqué en hun kinderen - achter zich laat. Naar verluidt zou ze met hun twee zonen naar Miami verhuizen, waar ze familie heeft wonen.

In haar afscheidsbericht dankt ze iedereen die met haar heeft gesurft in Barcelona. “De stad waar ik heb geleerd dat vriendschap ongetwijfeld langer duurt dan liefde”, klinkt het nog. “Dank aan iedereen die me opvrolijkte, mijn tranen droogde, me inspireerde en me deed groeien. Dank aan mijn Spaanse publiek dat mij altijd heeft gesteund met hun genegenheid en loyaliteit.”

Shakira en Gerard Piqué kondigden in mei vorig jaar aan dat ze na elf jaar samen uit elkaar zouden gaan. Geruchten over mogelijke ontrouw van de voetballer deden al snel de ronde, en werden versterkt door een nummer dat Shakira uitbracht. In een nummer met de Argentijnse rapper Bizarap (alias Bzrp) zingt ze onder meer: “Ik wens je het beste met mijn zogezegde vervangster”, “Ik weet niet eens wat er met je gebeurd is, je bent zo raar, dat ik je niet meer herken”, “Je hebt een Ferrari ingeruild voor een Twingo, een Rolex voor een Casi.” Voor wie nog zou twijfelen: de naam van Pique is zelfs letterlijk in de lyrics gemoffeld. Shakira gebruikt op een gegeven moment het woord salpique in plaats van salpicar. Dat daarbij een wegwerpgebaar komt, maakte het plaatje compleet.

