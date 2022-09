Shakira heeft het voor het eerst over haar breuk met Gerard Piqué: “Het is extreem moeilijk”

In haar interview met ‘Elle’ legde de 45-jarige zangeres uit dat ze bewust geen uitspraken gedaan heeft over haar relatiebreuk met de 35-jarige voetbalspeler Gerard Piqué. “Het is moeilijk om erover te praten, zeker omdat ik nog alles aan het verwerken ben. Aangezien ik een publiek figuur ben, is onze breuk ook anders dan normaal.”

Kroost beschermen

De Colombiaanse zangeres is wel niet de enige die het moeilijk heeft met de break-up. “Ook voor mijn kinderen is het extreem lastig”, klinkt het verder nog. Shakira en Gerard Piqué hebben samen twee zonen: Milan (9) en Sasha (7). De artieste wil haar kroost ook zo goed mogelijk beschermen. Alleen is dat nogal moeilijk als “de paparazzi continu voor je huis staat”. Shakira had het daarnaast ook nog over de reden van haar breuk met Piqué. Volgens de zangeres hebben beide partijen een bloeiende carrière. Alleen is de Colombiaanse voornamelijk succesvol in de Verenigde Staten. Voor Piqué was het dan weer belangrijk om in het Spaanse Barcelona te blijven.

Shakira reageerde verder niet over het vermeende overspel van de voetballer. Ze weigerde verder ook om op details van de breuk in te gaan. Volgens te zangeres is het allemaal nog “te nieuw”. Daarnaast wil ze er alles aan doen om haar kinderen te beschermen. “Het maakt niet uit hoe de zaken geëindigd zijn of hoe Gerard en ik ons voelen. Hij blijft de vader van mijn kinderen.” Ze vervolgt: “Het is onze taak om voor deze prachtige jongens te zorgen en ik heb er vertrouwen in dat we het beste zullen doen voor hun toekomst en hun eigen dromen.”

LEES OOK: