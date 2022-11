Shakira haalt uit naar Spaanse aanklagers: “Het is een lastercampagne”

Volgens Shakira hebben de autoriteiten haar “privacy geschonden” door de kwestie zo publiekelijk te behandelen. Daarnaast houden ze er geen rekening mee dat de kans bestaat dat ze onschuldig is. Dat blijkt uit documenten dat het Amerikaanse ‘TMZ’ vrijdag kon inkijken. Verder maakte het juridische team van de wereldster ook duidelijk waarom de aanklacht tegen hun cliënt onterecht is. De Colombiaanse was gedurende de periode in kwestie namelijk geen officiële inwoner van Spanje. En volgens de Spaanse wetgeving moet de ‘Hips Don’t Lie’-zangeres alleen maar belastingen betalen als ze jaarlijks meer dan 183 dagen vertoeft op Spaanse grondgebied.

In september oordeelde een Spaanse rechter dat Shakira voor de rechtbank moet verschijnen nadat ze er niet in geslaagd is om 13,9 miljoen dollar aan belastingen te betalen voor inkomsten die ze verdiend heeft tussen 2012 en 2014. Als de zangeres schuldig bevonden wordt, bestaat de kans dat ze acht jaar de gevangenis in moet. Daarnaast riskeert Shakira ook een fikse boete van zo’n 24 miljoen dollar. De Colombiaanse is het op haar beurt niet eens met de aanklacht. Zij ontkent dat ze tussen 2012 en 2014 voltijds in Spanje heeft gewoond. Verder zou ze naar eigen zeggen ook meer dan 10 miljoen dollar aan belastingen betaald hebben.