“Shakira ging tot in de vroege uren feesten met Lewis Hamilton na Britse Grand Prix”

50 dollar voor een ticket en toch niet uitver­kocht: Beyoncé annuleert Renaissan­ce-con­cert in Amerika

Voor haar optreden in het Koning Boudewijnstadion moest diep in de buidel getast worden voor een ticket. Belgische fans legden honderden euro’s neer om Beyoncé (41) te zien. In Pittsburgh, Pennsylvania, is het volledig omgekeerd. Beyoncé annuleerde er een concert van haar Renaissance World Tour. De reden zou zijn dat er te weinig vraag was naar tickets, schrijft ‘Daily Mail’.