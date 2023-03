Shakira doet eerste interview na scheiding en heeft een nijdige boodschap voor de nieuwe vlam van Piqué

Dat Shakira nog rancuneuze gevoelens heeft over de breuk met Piqué is geen geheim. Ze bracht haar ultieme wraaknummers ‘BZRP Music Session #53' en ‘TGQ’ uit en geeft de voetballer ook steken onder water op sociale media.

Maar nu is Shakira rechtuit over haar gevoelens in een interview op de Mexicaanse zender Canal Estrellas. Daarin zegt de ‘She Wolf’-zangeres dat ze altijd droomde van een gezin waarbij mama en papa onder één dak wonen, maar dat die droom op pijnlijke wijze uit elkaar is gespat. “Ik moet toegeven dat ik altijd emotioneel afhankelijk was van mannen. Ik was verliefd op de liefde, maar vandaag ben ik zelfstandig en zelfvoorzienend. Als vrouw kom je sterker uit de beproevingen die bij het leven horen.”