‘Shaken and stirred’: is dit het bewijs dat Regé-Jean Page de nieuwe James Bond wordt?

Celebrities Hilaria Baldwin vindt ophef om nepaccent onterecht: “Ik doe niets fout”

30 december Hilaria Baldwin (36) reageert in een interview voor het eerst op de ophef over haar zogenaamde nepaccent. "Het is allemaal heel erg onwerkelijk. Ik doe niets fout. Er is een verschil tussen iets verborgen houden en grenzen stellen", zegt de yoga-instructrice woensdag tegen The New York Times.