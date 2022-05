‘Sex Education’-ster Ncuti Gatwa krijgt hoofdrol in ‘Doctor Who’

Celebrities Veel tranen en emotie tijdens getuigenis Amber Heard over Johnny Depp: “Hij stopte zijn vingers in me, op zoek naar cocaïne”

We hebben er lang op moeten wachten, maar Amber Heard (36) is woensdagavond onze tijd zelf begonnen aan haar getuigenis op het proces dat haar ex-man Johnny Depp (58) tegen haar aanspande. In een emotionele getuigenis - waarbij de tranen haar geregeld in de ogen sprongen - vertelde de actrice over meerdere gewelddadige incidenten. “Dit is het meest pijnlijke dat ik ooit heb meegemaakt.”

