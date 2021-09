Sex and the City-acteur Willie Garson (57) overleden

Garson begon zijn carrière in de jaren 80 met gastrollen in series Family Ties en Cheers. Hij was tussen 1998 en 2004 in een kleine dertig afleveringen van Sex and the City te zien als Stanford, de beste vriend van Carrie (Sarah Jessica Parker). Hij speelde die rol opnieuw in de twee films die werden gemaakt naar aanleiding van de serie.

Dit voorjaar kondigde HBO aan dat Garson ook had getekend voor de Sex and the City-revivalserie And Just Like That, die momenteel wordt gefilmd in New York. Het is niet duidelijk of de acteur zijn opnames al had afgerond.