Seth Rogen wil nooit meer samenwerken met James Franco: “Ik veracht misbruik en intimidatie”

Hoewel Franco blijft beweren dat de aantijgingen van seksuele uitbuiting aan zijn adres vals en opruiend zijn, is het voor Seth Rogen duidelijk: hij wil niet meer samenwerken met de acteur. Dat meldde hij aan de krant ‘Sunday Times’. “Wat ik kan zeggen is dat ik misbruik en intimidatie veracht en ik zou nooit de daden van iemand die het doet toedekken of verbergen, of bewust iemand in een situatie brengen waarin ze in de buurt van zo iemand zijn”, vertelde Rogen. In 2018, voor de beschuldigingen, had Rogen nog laten vallen dat hij zeker nog met Franco wilde samenwerken. “Ik kijk terug naar dat interview in 2018 waarin ik opmerkte dat ik met James zou blijven werken, en de waarheid is dat ik dat op dit moment niet heb gedaan en ook niet van plan ben om te doen.” Zijn beslissing was geen toeval, verklaarde Seth: “Ik kan zeggen dat het veel dingen in onze relatie en onze dynamiek heeft veranderd.”